Santé : Le Cuss/Js en grève les 25 et 26 février Le Cadre unitaire des Syndicats de la Santé pour la Justice sociale (Cuss/Js), observera une grève les 25 et 26 février prochain, sur l’ensemble du territoire national, pour exiger du gouvernement la satisfaction de ses revendications. Le 5 février dernier, lors d’une rencontre présidée par le directeur du cabinet du ministère, des engagements avaient pourtant été pris, mais sans effet, déplore Cheikh Seck, responsable syndical.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Février 2020 à 11:21 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos