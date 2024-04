Santé : Les AVC représentent “25 à 30%” des activités du service de Neurologie de l’hôpital de Fann, selon un spécialiste Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), première cause de mortalité et de handicap chez l’adulte, représente également “25 à 30%” des activités du service de Neurologie du Centre hospitalier national universitaire de Fann, à Dakar, a-t-on appris du docteur Mbagnick Bakhoum, président de l’Association sénégalaise de soutien aux familles de malades victimes d’AVC.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2024 à 15:32 | | 0 commentaire(s)|

“ A Fann, l’AVC représente environ 25 à 30% des activités de la neurologie. C’est la première cause de consultation de nos malades en service de Neurologie ”, a-t-il déclaré vendredi, à l’occasion d’une "Journée Portes ouvertes" de cet établissement hospitalier, sur les signes de l’AVC et la prise en charge de la maladie.



“ Ce sont des chiffres assez parlants, en plus de la clameur populaire ”, signe que l’AVC “ est ravageur ” au sein de la population, a commenté le neurologue. L’AVC est une maladie que l’on doit prendre en charge avant même que le malade n’arrive à l’hôpital, a expliqué docteur Bakhoum, ajoutant que “ c’est extrêmement important ” de rappeler ce point.



“ Le pronostic vital et fonctionnel dépend essentiellement de celui qui vous prend en charge ”, et “ si c’est un spécialiste qui vous prend dans une unité neurovasculaire ”, comprenant des ressources humaines formées, médecins, infirmiers et brancardiers, “ rien qu’avec ceux-là, vous améliorez le pronostic de 20% ”, a-t-il indiqué.



C’est dire que “le pronostic dépend du timing ”, et donc, le malade a plus de chance de de s’en sortir, s’il est pris en charge suffisamment tôt.



“ Il est extrêmement important, dans le cas de l’AVC systémique par exemple ”, que le malade soit pris en charge “ dans les 4 heures 30 minutes. Cela veut dire du début des symptômes, au moment où vous ressentez les premiers signes, jusqu’au moment où le médecin vous administre les soins ”, a précisé le neurologue.



“ C’est pourquoi, on doit trouver un circuit pour que le malade puisse être acheminé dans les structures spécialisées et pris en charge correctement ”, a préconisé le médecin.



Il rappelle que l’AVC est “ une maladie grave, qui survient brutalement ” et dont la prise en charge, si elle survient “ très tôt, peut permettre une récupération totale de la maladie ”.



Une prise en charge précoce, “ peut également permettre de sauver une personne ”, et c’est la raison pour laquelle, “ ces maladies-là doivent avoir une filière neuro-vasculaire ”, a plaidé Mbagnick Bakhoum.



Il souligne que toute prise en charge adéquate doit partir d’une reconnaissance des signes de l’AVC, soit par le patient lui-même, soit par son entourage.



“ Ces signes sont d’abord que la personne n’arrive plus à parler ou a des difficultés pour parler, des problèmes pour articuler le langage. Deuxièmement, il y a le déficit moteur ”, quand une personne rencontre des difficultés pour mobiliser son membre supérieur ou inférieur, ou le membre supérieur et inférieur d’un seul côté, gauche ou droit.



“ Il y a aussi la difficulté de ressentir quelque chose, quand vous touchez votre main ”, le fait aussi de sentir mieux un côté par rapport à l'autre, a poursuivi le président de l’Association sénégalaise de soutien aux familles de malades victimes d’AVC.



Il compte également, au nom des signes de l’AVC, une “ installation brutale ” de la difficulté de marcher, “vous titubez en marchant, cela est dû à des vertiges intenses, ou bien vous avez des maux de tête que vous n’avez jamais eus de votre vie ”, ou alors “ une altération brutale de votre vue intéressant un œil ”, a détaillé le neurologue.



“ Si vous avez ces signes, dites-vous probablement qu’il s’agit d’un AVC, vous devez appeler les urgences pour qu’ils vous conduisent dans les structures appropriées ”, a recommandé Mbagnick Bakhoum.













APS

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook