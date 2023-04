Santé : Les erreurs médicales, une problématique au Sénégal

Lors de ces journées médicales, beaucoup de thèmes seront abordés, notamment les erreurs médicales ou fautes médicales qui deviennent de plus en plus récurrentes dans nos structures sanitaires.



Pour Pr. Habib Sy, ce qu’il faut regretter aujourd'hui, est que lorsqu'il y a malencontreusement un mauvais geste, le débat soit reparti sur la place publique. « Ce que nous avons voulu faire, est de réunir tous les acteurs pour que l'on puisse dire que ce que nous faisons au quotidien, en pratique, ne peut pas être dénué de problème. Il faut faire la différence entre la faute et l'erreur médicale », indique-t-il.



Avant d’ajouter qu’il faut partager les causes et les circonstances dans lesquelles ces phénomènes arrivent dans la pratique de tous les jours, qui sont d'abord au niveau individueln avant d'être au niveau structurel et organisationnel. « Il faut mettre en place dans nos hôpitaux des unités ou des cellules de conciliation, qui devront être les premières chambres d'enregistrement, en cas de geste indélicat ou non souhaité », prône-t-il, rapporte "L'As".