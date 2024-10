Santé -”Octobre Rose” : 178 femmes dépistées du cancer du sein et du col de l’utérus, à Richard-Toll Au total, 178 femmes de la commune de Richard-Toll (nord) ont été dépistées du cancer du sein et du col de l’utérus, dans le cadre de la campagne de dépistage appelée ”Octobre rose”, nous apprend l’APS.



” Nous œuvrons depuis plus de trois ans, à sensibiliser et encourager les femmes à se faire dépister durant les campagnes de lutte contre les cancers du sein et du col de l’utérus. Cette année, nous avons pu dépister 178 femmes au Poste de santé de Ndiaw, grâce à l’appui de l’hôpital de Gaya de Richard-Toll ”, a dit Doudou Niang, président de l’association ”Ndiaw d’Abord”, initiatrice de l’activité de dépistage.



Intervenant au terme de la journée de dépistage, il a précisé que l’objectif pour cette année, était de dépister 150 femmes. ” Mais vu la forte demande, l’association a pu ajouter vingt-huit femmes sur la liste qui avait été déjà arrêtée ”, a-t-il dit.



Selon l’Agence de presse sénégalaise, Doudou Niang a expliqué que cette campagne est une occasion pour leur association, de participer au développement de leur quartier, notamment dans le domaine sanitaire.



”C’est pourquoi, nous avons beaucoup insisté sur la sensibilisation durant toute cette campagne ”, a-t-il ajouté.



Il dit souhaiter que les autres associations de la ville en fassent autant, pour qu’elles puissent ensemble, “ lever les tabous auxquels la société fait face ”.



