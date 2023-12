Santé-Paiement de leurs indemnités de logement : La F2S compte démarrer la nouvelle année par une grève de 48 heures

Selon un communiqué du bureau exécutif de la F2S, cette grève sera précédée d’une marche nationale le jeudi 21 décembre avec comme circuit l’Ecole nationale de développement en santé du Sénégal ( Endss) vers le ministère de la Sante et de l’action social



« Le combat va continuer jusqu’ à la satisfaction totale de nos revendications par la généralisation de l’indemnité de logement », a fait noter le communiqué.



Il s’agit selon la F2S: « de l’arrêt d’une forme d’exploitation liée a la contractualisation sauvage du personnel socio-sanitaire et communautaire, par la mise en place d’un programme spécial de recrutement et d’intégration dans la fonction publique ; l’arrêt du dilatoire avec les collectivités territoriales, la signature d’un accord juste et exécutoire avec le Ministère de la sante ». Pour les camarades de Cheikh Seck, aucune autre action n’est à exclure, allant de la grève générale au boycott de toutes les activités.



« Nous réitérons encore notre appel au gouvernement a trouver des solutions rapides a nos doléances afin d’éviter une situation de non-retour, dont ils seront les seules responsables » a déclaré la source. La F2S n’a pas aussi manqué de revenir sur l’interdiction de sa marche programmée hier, dimanche 17 décembre.



Ledit communiqué a rappelé : « c’est seulement par un coup de fil que cette information nous a été balancée. Naturellement nous nous sommes rapprochés des services compétents, notamment le commissariat du point E pour la notification de l’acte administratif. Malheureusement jusqu’au samedi 22h ce document ne nous est pas parvenu. Les raisons évoquées sont liées a l’absence du préposé a cette notification, qui semble t’il serait sur les théâtres d’opérations ».



Face a cette situation, la F2S a décidé de ne céder a aucune tentative de restriction de ses droits et libertés, garanties par les lois fondamentales du Sénégal a travers la constitution.



« Nous demandons a tous les militants de se tenir prêts face à ce manque de respect de la part du gouvernement. Le mot d’ordre reste maintenu et sera déroulé jusqu’à terme. Dès lundi, une nouvelle déclaration de marche sera déposée.