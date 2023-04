Santé-Tensions signalées à «HOGIP » : La direction de l’hôpital apporte la réplique Sud Quotidien-L’intersyndicale et la direction de l’hôpital général Idrissa Pouye s’accusent sur la gestion de cette structure sanitaire. Le directeur Saliou Tall a apporté la réplique après qu’il a été mis au banc des accusés par l’intersyndicale pour mauvaise gestion, détournement d’objectifs ou encore d’avoir effectué des ponctions sur des salaires des grévistes.

Dans un point de presse, il a avancé : « depuis un certain temps, les syndicalistes ont déposé pour une augmentation de salaire, cela dépend de la subvention que l’Etat donne et nous ne l’avons pas encore reçue. Ils ont entamé une grève avec un arrêt de travail et des sit-in pour rentrer dans ce fonds».



Et de poursuivre: « ce sont des syndicats qui ont le droit d’aller en grève mais s’ils ne travaillent pas, il y aura des ponctions de salaire pour le nombre de jours durant lesquels ils n’ont pas travaillé ».



M. Tall a aussi avancé pour ce qui concerne ses déplacements hors du pays. «S’il est utile de voyager, nous allons le faire aussi », martèle-t-il. Et de rajouter : « certes, j’ai atteint l’âge de la retraite. Cependant, c’est un décret qui va le confirmer. Je suis prêt au dialogue ».



