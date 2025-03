Santé-Tuberculose: plus de 2.500 cas enregistrés dans la région de Thiès en 2024 La région de Thiès avait enregistré plus de 2.500 cas de tuberculose en 2024, le district sanitaire de Thiès comptant le plus grand nombre de tuberculeux, avec 618 cas, a appris vendredi l’APS du médecin-chef de district, le Docteur Amadou Mbaye Diouf.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Mars 2025 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

Le Docteur Amadou Mbaye Diouf donnait un point de presse, en prélude à célébration à Thiès, ce lundi, de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, sous le thème : ‘’Oui ! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ! S’engager, investir, agir”.

‘’En 2024, nous espérions avoir 20.000 cas de tuberculose, mais finalement 17.286 cas ont été notifiés à l’échelle nationale’’, a indiqué le médecin-chef du district de Thiès.

Selon lui, Thiès fait partie des Sénégal régions “à forte charge”, avec Dakar, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis.



APS indique aussi que dans ces régions, “34 districts sont concernées par le nombre de cas important de tuberculose’’, a précisé le responsable sanitaire, en signalant que ‘’dans la région (de Thiès), le district de Thiès a le plus grand nombre de cas de tuberculose’’.



Le Docteur Diouf note qu’en 2024, “le district avait enregistré 386 nouveaux cas, 32 cas de rechutes, 7 cas d’échec. Pour ce qui est de la reprise des traitements, 11 cas ont été répertoriés au total, soit 436 nouveaux cas pour le district’’.



Compte tenu des différentes formes de tuberculose, notamment, celles osseuse, pulmonaire, intestinale entre autres, Dr. Diouf a révélé que ‘’le district de Thiès a enregistré 618 cas de tuberculose, tandis que la région est à plus de 2.500 cas”.



Et puis ajoute l’agence, les hommes sont les plus touchés par cette maladie dans la région, avec ‘’434 cas pour le sexe masculin et 184 cas pour le féminin”, a fait savoir Amadou Mbaye Diouf, qui s’est réjoui d’un “taux de réussite de 89%”, soit 89 guéris sur 100 patients, 4 cas de décès enregistrés, 2 cas d’échec et 5 interruptions de traitement.





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook