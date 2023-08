Santé "chaotique" d’Ousmane Sonko: Ismaila Madior Fall, ministre de la Justice parle de Fake news ! Ismaila Madior Fall, garde des Sceaux revient sur l’affaire Juan Branco et d’Ousmane Sonko. En conférence de presse ce lundi, il précise que l’état de santé dramatique évoqué sur le leader de Pastef n’est pas vrai. Ousmane Sonko a été transféré à l’hôpital principal et, il se porte bien.

« Ousmane Sonko a été transféré à l’hôpital principal, ça c’est vrai, mais Ousmane Sonko va très bien. J’ai vu les gens de son parti dire qu’il est mal en point, que son état est préoccupant. Ce sont des fake news. J’ai un conseil à donner aux militants de son parti. Quand votre leader fait une grève de la faim, il faut montrer qu’il est courageux, qu’il est robuste, qu’il est fort. Mais, pas montrer le contraire.



Lorsqu’on manipule l’information, il faut bien la manipuler. Donc, ces informations sur Ousmane Sonko, ce sont des fake news. Il a reçu des soins à l’hôpital principal mais il va bien », déclare le Ministre de la Justice, avant de préciser que s’il est évacué, c’est parce qu’on ne veut pas qu’il meurt. Ce n’est pas le but du jeu. Le but de jeu, c’est de les garder en vie pour qu’ils purgent leur peine.



D’après Ismaila Madior Fall, Ousmane Sonko a même rompu sa grève de la faim. « Il y a ce qu’on appelle une grève de la faim totale, c’est ce qu’a fait Juan Branco. Il y a une grève partielle, c’est ce qu’a fait Ousmane Sonko. Il ne s’alimente pas. Mais, il boit de l’eau. Je reçois chaque jour des informations venant de l’administration pénitentiaire. On m’a même dit que samedi, il a pris son petit déjeuner. Donc, il a rompu sa grève de la faim », a-t-il conclu.





