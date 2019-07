Santé de base à Sédhiou : Une note de 1% sort de l’évaluation des données L’amélioration de la santé de base dans les districts et autres structures sanitaires a fait l’objet d’évaluation dans la région de Sédhiou. Une mission d’inspection est descendue dans cette localité pour voir comment redresser le développement de la santé de base, dont les premiers soins sont donnés par les infirmiers chef de poste.



D’après eux, il a été constaté des disfonctionnements, empêchant ces districts et structures de santé de base d’être plus opérationnels. « Quand on parle de ces districts, il faut retenir c’est le lieu d’activité des infirmiers. Mais, l’évaluation faite des données dans la zone de Sédhiou s’estime à 1%. Une note très faible par rapport à ce qui est attendu », a conclu un des responsables de cette mission sur les ondes de Sud FM.







