Santé et Jeunesse : "Des réformes pour une meilleure qualité de vie" Le secteur de la santé bénéficie de réformes pour améliorer l’accueil dans les hôpitaux et assurer la continuité des soins. La jeunesse est soutenue par des initiatives comme le Service civique et les Vacances agricoles.

Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|



