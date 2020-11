Santé : les hôpitaux de Ourossogui et Matam dans la détresse face à des promesses non-tenues Face au ministre de la Santé et de l’Action Sociale, le député Mamadou Diaw a passé au scanner les maux des hôpitaux de leurs localités. D’après les explications du député qui sollicitait un éclairage, les hôpitaux de Ourossogui et Matam font face à des listes de promesses non-tenues…

Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Novembre 2020 à 21:42 | | 0 commentaire(s)|

« Il y a trois mois, on nous avait promis 22 milliards pour l’hôpital de Ourossogui, et d’autres pour l’hôpital de Matam. Je n’en vois aucune trace dans les rapports du ministre de la Santé ou de celui du chargé du budget. Même des partenaires financiers français avaient aussi promis d’investir plus de 2 milliards dans nos hôpitaux, mais face à la promesse de l’Etat d’injecter de l’argent, ils ont fait marché arrière », a-t-il déploré.



Ensuite d’autres problèmes comme le scanner, les banques de sang, les dialyses et autres ont été remis sur la table. Car des malades sont même transferés à Dakar, malgré la distance, faute de moyens.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos