Santé : plus de 100 médicaments interdits en Europe et vendus au Sénégal Il y a danger dans la consommation des médicaments au Sénégal. Et pour cause, plus de 100 médicaments dont Maxilase, Smecta Ginko Biloba, entre autres, réputés dangereux et mis sur la liste rouge en France, sont commercialisés au Sénégal, selon Walf Quotidien qui cite la revue Prescrire.

Samedi 30 Novembre 2019

Le journal, qui a fait un tour dans les pharmacies de Dakar, confirme que ces médicaments sont bien en vente. Par exemple, indique le journal, le Maxilase est vendu 1300 Fcfa, alors l’Agence du médicament a demandé que le traitement soit retiré de la vente en accès libre en pharmacie à cause des risques d'allergies parfois graves, voire mortelles.

Une personne est décédée suite à son ingestion en France, en 2017, indique encore le journal.



