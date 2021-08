Santé publique en Afrique : La première conférence internationale prévue du 14 au 16 décembre prochain

Selon un communiqué de presse, la conférence propose une plateforme exclusive aux chercheurs, aux décideurs politiques et aux parties

prenantes du continent africain pour partager les résultats scientifiques et les perspectives de santé publique, et collaborer dans les domaines de la recherche, de l'innovation et de la santé publique dans toute l’Afrique.



La même source signale que la pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée en Afrique, et les conséquences de l'épidémie sont déjà très lourdes, avec 7 millions d'infections et près de 175 000 décès sur le continent. L'impact socioéconomique de la pandémie Covid-19 a menacé encore plus de vies et de ressources, compromettant les progrès réalisés depuis de nombreuses années en matière de développement humain.



« L'Afrique a été durement touchée par la pandémie de Covid-19. En parallèle, l'épidémie constitue une occasion historique pour la mise en place d’un nouvel ordre de santé publique, qui fera de la santé pour tous une réalité à travers le continent. Ensemble, nous pouvons développer des systèmes de santé et des moyens de production capables de répondre efficacement à de multiples menaces sanitaires », a déclaré John Nkengasong, MSc, PhD, directeur d'Africa Cdc.



Durant trois jours, des thèmes scientifiques axés sur le déploiement du vaccin contre la Covid-19, le renforcement des systèmes de santé et les leçons tirées de la réponse à la Covid-19 feront l'objet de présentations et de panels, de sessions plénières et participatives, avec un accent particulier mis sur le développement des compétences des professionnels en début de carrière. Un Comité d'organisation regroupant plus de 15 spécialistes de la santé du continent africain et du monde entier contribue à l'orientation stratégique de la conférence.



La professeure Agnes Binagwaho, coprésidente du Cphia et vice-rectrice de la University of Global Health Equity, DM, M(Ped), PhD, a déclaré :

« En rassemblant les plus grandes figures de la santé publique africaine, la conférence offrira une tribune propice pour passer en revue les leçons tirées de la Covid-19 et pour concevoir des systèmes de santé plus résilients, en mesure de répondre efficacement aux crises futures. Nous nous réjouissons de voir les dirigeants en herbe occuper le devant de la scène, face à leurs pairs, alors qu'ils mettent tout en œuvre pour faire progresser la santé publique, l'éducation scientifique et la recherche en Afrique.



Adou Faye

