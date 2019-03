Saourou Sène : « la décision prise contre les enseignants du lycée Haoune Sané est excessive » Saourou Sène, a fustigé le relèvement du proviseur du lycée Haoune Sané de Bignona, ainsi qu’un surveillant et un professeur. « C’est une décision excessive. C’est vrai, ils ont fauté dans un contexte particulier de campagne électorale, mais il y a eu pire que cela et aucune sanction n’a été prise », a clamé le secrétaire général du SAEMS sur la RFM. Et de poursuivre, « les copies de composition dont ont parle ont été remises à des élèves de seconde qui n’ont même pas l’âge de voter. J’aurais peut-être compris s’il s’agissait d’élèves de terminale ». Saourou Sène de rappeler, « à Diourbel, on a donné un discours de Macky Sall à traiter à des élèves, sans qu’il n’y ait sanction. On a vu des ambulances sur lesquelles étaient collées des affiches de Macky Sall. Je crois qu’il faut relativiser cette affaire ».

