Sapco: Retour sur la gestion jugée catastrophique de Me Aliou Sow

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Février 2022 à 11:26 | | 0 commentaire(s)|

Limogé en avril 2021, Me Aliou Sow a laissé un cadeau empoisonné à son successeur. En effet, sous sa gestion, entre 2016 et 2020, tenez-vous bien !, la Sapco est passée de 68 employés CDI à …511 salariés en CDI, entraînant une évolution des frais de personnel de 253 %. Ces frais de personnel, dont l’évolution moyenne est de 41,81 % par an, ont progressé plus vite que le chiffre d’affaires et la valeur ajoutée qui s’est dégradée de -56,27 par an.



Le chiffre d’affaires n’a cru sur la même période, que de +10,8% en moyenne, en passant de 64 millions FCfa à 66,3 millions FCfa. Pendant ce temps, les frais de personnel sont passés de 615, 6 millions FCfa à plus de 2,1 milliards FCfa.



Nous écrivions dans "Le Témoin" du 15 décembre 2021, qu’il y a lieu de préciser à ce niveau, que la supposée augmentation du chiffre d’affaires de la SAPCO-SN, évoquée dans certains documents, et qui serait passée miraculeusement entre 2019 et 2020, de 67 millions FCfa à plus d’un milliard FCfa, soit une évolution à la hausse de 1483% sur un an, n’était que purement artificielle. Cette hausse était due non pas à des performances commerciales obtenues en même temps que la masse salariale de l’entreprise augmentait à une vitesse vertigineuse, mais simplement à un changement dans la méthode de comptabilisation des terrains aménagés et cédés.



Avec cette nouvelle méthode, la cession définitive de terrains n’est plus considérée comme étant une activité extraordinaire et occasionnelle, mais plutôt comme faisant partie des activités principales et normales de l’entreprise. C’est donc d’une gestion calamiteuse qu’a hérité le nouveau Directeur général, Dr. Amadou Mame Diop. Qui a d’ailleurs expliqué clairement hier que, contrairement à ce que soutiennent les manifestants, la société qu’il dirige ne leur devait que deux mois d’arriérés de salaires dont l’un, d’ailleurs, a été payé. La Sapco ne reste donc leur devoir qu’un mois de salaire.













Le Témoin

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook