Saraya : une dame de 65 ans rentrée de Paris suspectée d’avoir le coronavirus mise en isolement Une dame de 65 ans rentrée de Paris récemment a été mise en isolement à Saraya, dans la région de Kédougou. Selon le médecin chef de district, le docteur Kaba, qui s’est prononcé sur la Rfm, la dame présenterait des symptômes sévères de la maladie avec des vomissements et une fièvre persistante. Elle a été prélevée, le 3 avril dernier et placée en isolement. Les résultats des tests sont attendus ce lundi, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Avril 2020 à 08:57



