Saré Tobbo, dans le Fouladou, un village, mille problèmes

Difficile ! Ce mot résume bien la vie de femme à Saré Tobbo, ce village centenaire coincé dans la commune de Bignarabé. Elle est faite de difficultés au quotidien, comme dans la plupart des villages du Fouladou.



Khadiatou indique que chaque jour, c’est le même rituel: le premier chant du coq sonne le réveil pour les jeunes femmes. Une fois debout, c’est le contact avec le pilon, comme jadis. Ici toutes les céréales sont encore transformées par la main, avec le pilon avant le processus de cuisson. Un travail pénible déjà oubliée dans la plupart des cités de ce monde. Ici, pour manger, il faut encore que les femmes utilisent le pilon et le mortier, avant d’affronter la fumée dans la cuisine.



L’autre corvée qui martyrise les femmes de cette contrée, c’est la recherche de l’eau. Les puits sont profonds et, en cette période de l’année, beaucoup d’entre eux tarissent. Tous les jours, il faut se battre pour avoir quelques litres pour le ménage, avant que les hommes n’arrachent de ces profondeurs le reste du liquide précieux pour le cheptel.



Des animaux qui subissent de plein fouet le retard dans l’installation des pluies. Surtout le gros bétail, les vaches terrassées par la faim qui survivent difficilement et ne supportent plus la soif.



Samba qui fait office de chef de village que nous avons trouvé dans son troupeau a peur surtout pour le cheptel. « Vous voyez cette génisse, elle vient de mettre bas. Mais elle ne peut même pas se lever parce que terrassée par la faim et la rigueur du climat.»



Les femmes de Saré Tobbo ont une case de santé mal équipée, mais elles souhaitent que leur localité puisse bénéficier d’un accompagnement et transformer leur énergie positivement pour faire décoller ce village du département de Médina Yéro Foulah.



Ces femmes de Saré Tobbo ont tenu à exhiber toutes leurs difficultés durant un forum organisé sous l’égide la radio communautaire Jenku FM. Une radio au service de la culture du Fouladou, explique son directeur. Selon lui, les populations ont désormais les opportunités d’exprimer toutes leurs préoccupations à travers les ondes de ce médium. Le message va arriver au niveau des décideurs. Les populations ont aussi la possibilité d’agir sur le programme de Jenku Fm, la voix du Fouladou.













Sud Quotidien