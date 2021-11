Saré Yoba Diéga / Kolda - Mauvaise qualité de service: Les communautés sensibilisées sur les outils de saisine de l’ARTP La politique de proximité que mène l’ARTP depuis le 14 novembre dernier dans la partie méridionale du pays, a conduit la « Caravane des Consommateurs » dans la commune de Saré Yoba Diéga, ce jeudi 25 novembre 2021.

Dans cette localité très enclavée du département de Kolda et proche de la Guinée Bissau, les prospecteurs itinérants du Dg Abdoul Ly n’ont pas dérogé à la règle.



Comme à leur habitude, ils sont allés à la rencontre des habitants de cette partie de la Haute-Casamance, notamment les commerçants du marché à bétail sous-régional de Saré Yoba.



C’était pour leur expliquer les missions de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes.



À l’occasion, les personnes rencontrées sur les lieux ont été toutes ou presque sensibilisées sur les outils mis à leur disposition, pour faire remonter des problèmes liés à la qualité de service.



En tous les cas, la problématique du réseau téléphonique est une chose réelle dans ce village situé à 8 kilomètres de la frontière avec la Guinée-Bissau.



Selon le président du marché à bétail, « l e réseau téléphonique est très instable dans la zone ».



Devant ses hôtes, M. Tidiane Kandé ajoute ceci : « Parfois, le réseau est bon mais le clair du temps, il est défectueux. Et cela porte un sacré coup à notre activité commerciale ».



Tout de même, notre interlocuteur garde espoir. « Avec cette tournée de l’ARTP, nous espérons que toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontées, ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir », conclut M. Kandé.



Après le marché à bétail, la délégation s’est rendue à la mairie. Là-bas, l’adjoint au maire Ousmane Aïdara Ndiaye a confirmé les mêmes problèmes liés à la mauvaise qualité du réseau ainsi que de l’internet à Saré Yéba Diéga.



Les équipes de l’ARTP ont été très sensibles par rapport à ces doléances.

Elles ont pris bonne note.



La journée d’activités des caravaniers s’est terminée au lycée Moussa Molo Baldé de la ville de Kolda.



Le proviseur Ibrahima Coulibaly et son staff se sont félicités du déplacement des équipes de l’ARTP.



La caravane a sensibilisé, à son tour, sur les moyens de saisine de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes en cas de dysfonctionnements notés dans la qualité de service ou de perturbations diverses liées au réseau ou de difficultés commerciales numériques ou postales et même, éventuellement, lorsqu’il s’agit de brouillage des fréquences radios ou télé également (Numéro vert : 800 800 200 ou www.artp.sn)











