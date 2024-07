Scandal conjugal: Une épouse saute du 1er étage pour échapper aux coups de son mari

Une épouse a attrait à la barre du tribunal correctionnel son mari pour délit de détention de drogue et coups et blessures volontaires au préjudice de sa femme. Il ressort du procès verbal d’enquête que ce dernier a été interpellé après avoir infligé de violents coups et blessures volontaires à sa femme d’origine sénégalaise, A. Camara lui causant des risques de mort, lit-on dans Senenews.



En effet, l’affaire qui remonte courant 2023 renseigne d’une altercation entre les mariés. Selon les enquêteurs, la femme qui a subi des violences de la part de son partenaire a sauté du 1er étage où le couple vit pour échapper aux bastonnades. Malheureusement, l’épouse s’en sortira internée à l’hôpital.



Une perquisition du domicile aura permis aux enquêteurs de mettre la main sur 21 flacons et 250 g haschisch dissimulés dans l’appartement.



Interrogé, l’époux qui soutient être informaticien a contesté les accusations amenant ainsi le juge à renvoyer l’affaire pour comparution de la plaignante, A. Camara et d’un témoin cité dans le dossier. L’affaire sera finalement jugé à une date ultérieure.