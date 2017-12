Scandale/Daport, Afriport, Fraport, Contact Flughafen Konzessions Gmbh et l’Aibd : Révélations sur un braquage organisé

Scandale/Daport, Afriport, Fraport, Contact Flughafen Konzessions Gmbh et l’Aibd : Révélations sur un braquage organisé Des documents bancaires associés à l’interrogatoire devant la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Ci-Crei) du directeur général de Daport, Ulrich Heinz Jorg Heppe, renseignent sur le système mafieux mis en place pour piller les ressources de l’Aéroport Léopold Sedar Senghor et son futur petit frère, « Blaise Diagne ». Des complices de Karim Wade, ancien ministre des Transports Aérien ont été arrêtés par la justice allemande.





Fraport, qui devait, à travers la structure de Dakar, gérer l'Aéroport International Blaise Diagne (Aibd,) a décidé́ de se retirer dans des conditions encore troubles.



Pour beaucoup d’observateurs, Fraport et Daport ne sont que la face émergente d’un vaste système de prédation rondement mis en place pour piller le futur aéroport. Pour corroborer l’existence de cette camorra, Libération a obtenu le procès-verbal d’audition de Ulrich Heinz Jorg Heppe, directeur général de Daport, devant la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Ci-Crei).



Selon Libération, le premier élément compromettant est que M. Heppe qui dirige pourtant la même société́, ignore comment elle a été́ créée. « Tout ce que je sais, est que c’est en 2006 qu’elle a été́ constituée, tel que cela résulte des documents dont j’ai pu prendre connaissance. A l’heure actuelle, je suis la seule personne qui travaille directement pour Daport Sa à laquelle j’ai été́ prêté́ par Fraport qui est mon employeur. La société́ n’a pas encore d’employés pour la bonne et simple raison que l’aéroport international Blaise Diagne, qu’elle doit gérer, n’est pas encore fonctionnel. »



Quid des dirigeants de Daport Sa ?



« Je suis le Directeur General de Daport Sa depuis le 19/11/2012. Il y a également deux administrateurs de la société́ que sont Alexander Zinell et Christophe Manke », jure Heppe avant d’ajouter : « A compter du mois de juillet 2013, Fraport est actionnaire à 100% d’Afriport qui détient 100% des actions de Daport Sa. »



Puis, il lève le coin de voile sur un actionnariat complexe : « En 2006, Daport était détenue à 100% par Afriport qui, elle-même, était détenue à 10% par Fraport et à 90% par Contact Flughafen Konzessions Gmbh. Cette dernière société́ était détenue à 90% par l’industriel allemand, Lothar Elbel, et à 10% par General air service. Dans un premier temps, le capital d'Afriport a évolué en janvier 2013, si je ne m'abuse. Ainsi les actions de Fraport sont passées de 10% à 60%, tandis que celles de Contrac sont passées de 90% à 40%. C’est en juillet 2013 que Fraport a acquis 100% des actions de Fraport. »



L’énigme Lothar Elbel



Précision importante : le même Lothar Elbel est le propriétaire de la société́ Contrac qui fabrique les bus Cobus qui interviennent pour le transport des passagers à l’aéroport Léopold Sedar Senghor. Mieux, il ressort d’un document émanant de la banque Julius Bär de Monaco, que les bénéficiaires économiques de General air service sont Ibrahim Aboukhalil, Karim Aboukhalil et Mamadou Pouye.



Le Dg de Daport se lâche : « (...) je n’ai connu que le nommé Bibo Bourgi que vous me dites se nommer en réalité́ Ibrahim Aboukhalil que je n’ai rencontré́ qu’une fois en Allemagne au cours d’un voyage d’affaires. Au cours de ce voyage, j’ai compris à travers les déclarations de Lothar Elbel, que M. Bibo Bourgi était un conseiller et un partenaire en affaires dans le cadre des bus Cobus qui transportent les passagers de l’aérogare aux avions. »



Mieux, il ressort du document bancaire provenant de la banque Julius Bär de Monaco, que Afriport Sa, société́ de droit luxembourgeois, avait ouvert un compte bancaire dans cet établissement le 12 décembre 2006, soit trois jours avant la création de Daport. La même source indique que les bénéficiaires du compte d’Afriport Sa étaient encore Ibrahim Aboukhalil dit Bibo Bourgi, Karim Aboukhalil, Mamadou Pouye et Fraport Sa.



« En tant qu’employé́ de Fraport, en étiez-vous informé ? », demandent les juges. « Je ne suis pas au courant de l’ouverture de ce compte parce que je n’étais pas encore à Daport. Cependant, c’est bizarre pour moi de voir Fraport Sa parce que notre société́ s’appelle Fraport Ag mais je précise qu’Ag (Aktiengesellschaft) signifie quand même en allemand, société́ anonyme. »



Un document bancaire accablant



Le même document bancaire pointe du doigt d’autres curiosités. En effet, Lothar Elbel, bien que faisant partie de l’actionnariat de Afriport, ne figure pas parmi les bénéficiaires économiques du compte ouvert par cette société́. Ainsi, Alexander Zinell, bien qu’étant Pca de Daport et employé́ de Fraport, apparaît non pas comme bénéficiaire économique du compte mais comme l’un des quatre mandataires dudit compte, les trois autres étant Alexandre Taskiran, Paul Van Lenden et Christian Kuhlmann. Mieux, le bénéficiaire économique d’Afriport est Fraport Ag qui est actionnaire d’Afriport à hauteur de 10%. Cette dernière y est représentée par Alexander Zinel comme administrateur.



Pire, il a été́ constaté que le capital de Daport a été́ augmenté une première fois, à 327 978 500 F Cfa et une seconde fois, à 524 756 600 F Cfa respectivement les 8 février et 6 juillet 2012, sans que cela n’ait entrainé́ le changement de l’immatriculation au Rccm et une modification des statuts, notamment avec l’identification des actionnaires souscripteurs. Le contrat d’assistance technique qui lie Fraport et Daport est aussi une nébuleuse. Il est, en effet, contradictoire que ne détenant que 10% du capital d’Afriport, lequel détient les 100% du capital de Daport, qu’un contrat d’assistance technique soit signé entre Fraport et Daport.



Interpellé sur les relations qui lient Daport Sa à l’Agence des aéroports du Sénégal (Ads), le Dg affirme : « Il y a un contrat de concession pour gérer le nouvel Aibd pour 22 ans signé le 22/12/2006 après un appel d’offres. Il y a un autre contrat de consultance signé en 2009 entre Daport et Ads pour rendre des services de consultance à Ads afin d’améliorer la gestion de l’aéroport Léopold Sedar Senghor. Pour l’exécution de ce dernier contrat, Fraport envoie à Daport les experts compétents. Des experts de Fraport sont intervenus au niveau de Daport mais, compte tenu du retard accusé dans les travaux d’Aibd, le Gouvernement du Sénégal, par lettre en date du 06/05/2008 signé par le ministre Farba Senghor, a sollicité́ l’intervention desdits experts sur la plateforme de l’aéroport Lss pour en améliorer le management ».



En réalité, la convention signée parle plutôt «de la gestion, l’exploitation, l’entretien et la maintenance de l’aéroport international Lss ». Dans la convention liant les Ads à Daport, il a été précisé que c’est Fraport qui avait créé́ une société́ de droit sénégalais dénommée Daport.



Forian Mahler était un employé de Fraport, désigné comme premier Dg de Daport à sa création. Après quelques années de présence dans la boîte, il est retourné au cabinet d’avocats « Clifford Chance », qui a raflé des milliards dans des marches à l’Agence de régulation des postes et des télécommunications (Artp).



A la suite de toutes ses sources, la justice allemande a finalement arrêté 8 personnes qui sont en en connivence avec Karim Wade ancien ministre sous le magistère de son père, Abdoulaye Wade président du Sénégal de 2000 à 2012.











