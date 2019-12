Scandale : Plus de 500 millions détournés au ministère de l'Hydraulique

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2019 à 10:07 | | 1 commentaire(s)|

Une rocambolesque affaire de détournement de fonds, de faux et usage et de faux éclabousse le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement dirigé à l'époque par Mansour Faye.



Selon Libération qui donne l’information, une somme de 505 millions de Fcfa aurait été soutirée frauduleusement par un agent, en falsifiant des Procès-verbaux d’un marché relatif à la construction de châteaux d'eau attribué à un privé sénégalais.



C’est le ministre Mansour Faye qui a découvert le scandale avant de saisir l'Agent judiciaire de l'État (Aje). A son tour, l'Aje a saisi le procureur de la République qui a actionné la Section de Recherches pour enquêter sur cette affaire.



Le mis en cause a été finalement arrêté et placé en détention.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos