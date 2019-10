« Scandale à 10 milliards de dollars »: Quand le Président Macky Sall perd ses nerfs devant le patron de BP et le PM Britannique

Le président de la République Macky Sall a rencontré le patron de la major britannique BP Bob Dudley le 24 septembre 2019, en marge de séjour aux Etats Unis pour les besoins des 74e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Onu.



L’audience qui s’est tenue à la Maison du Sénégal à New York, ne s’était pas passée comme prévue. Le très reseauté site d’informations « africaintelligence » repris par "L’Observateur", révèle que le chef de l’Etat sénégalais s’était emporté face à son interlocuteur. La colère à la gorge, Macky Sall aurait reproché au patron de Bp de n’avoir pas assez défendu son gouvernement après la publication de l’enquête de la BBC sur le présumé scandale à 10 milliards (environs 6000 milliards Fcfa).



Mais cet épisode malheureux de New York ne serait que le second acte du feuilleton d'une mise au point qui met en scène le Président Sall. Le chef de l’Etat qui a été invité avec d’autres homologues africains au Sommet du G7 2019 à Biarritz (France), n’avait pas manqué de soulever cette affaire devant le Premier ministre Britannique. « Le Président Macky Sall n’avait pas hésité à apostropher le nouveau Premier, Boris Johnson, en lui disant qu’il trouvait l’enquête partiale avec des méthodes d’investigations de type colonialiste qui ne donnait jamais le point de vue des Sénégalais, ni de Bp .»

