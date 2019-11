Scandale à 850 millions au consulat du Sénégal à Milan : ces nouveaux éléments qui enfoncent Rokhaya Bâ Rokha Bâ, la consule du Sénégal à Milan, en Italie s’enfonce dans le scandale présumé portant sur 850 millions Fcfa. Et pour cause, révèle Libération, bloquée par le ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ, elle aurait détruit toutes les procédures comptables et administratives concernant ce dossier.

Le journal ajoute qu’elle a changé le contenu d’une lettre de l’ancien ministre du Budget, Birima Mangara, pour couvrir, auprès d’un payeur, une opération qu’elle a été la seule à piloter.

Toujours selon le journal, Mangara n’a jamais autorisé l’opération. Mais Rokhaya Bâ a signé l’acte d’achat le 1er août 2019, avant d’envoyer, le 15 octobre dernier, une lettre à Issac Minou, payeur du Sénégal en Italie, pour l’en informer. Aucun service central du ministère des Affaires étrangères n’aurait été impliqué dans la transaction, souligne encore le journal.



