Scandale à l’Iseg: les tests gynécologiques pratiqués sur Dieyna pourraient être déterminants Un élément important pourrait peser dans l’affaire du scandale entre le Dg de l’Iseg et la petite Dieynaba Baldé. "L’Observateur révèle", en effet, que la Brigade de gendarmerie de Ouakam, en charge du dossier, a envoyé le 28 février dernier, des tests gynécologiques à l’hôpital Philippe Maguilène Senghor à Yoff, soulignant que le service de gynécologie de l’hôpital a été réquisitionné par les gendarmes pour élucider cette affaire. Les deux parties seront entendues lorsque les résultats des analyses seront connus, indique la même source. Mamadou Diop, le père d'Abiba, est accusé de viol suivi de grossesse et de refus de paternité dans cette affaire.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mars 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos