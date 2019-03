Scandale à la Douane: L'Armp casse un marché d'un demi-milliard de francs Cfa

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 09:21

L'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) a bloqué un marché d'un demi-milliard FCfa de la Direction des systèmes informatiques douaniers (Dsid). Selon le quotidien Libération, la Dsid est accusée de plusieurs irrégularités dans la passation d'un marché relatif à la fourniture et à l'installation de logiciels Ibm en un lot unique.



Le gendarme des marchés a décelé un écart financier troublant entre l'offre de l'attributaire provisoire Cfao et celle de la société plaignante Accel Technologies. Qui, informée du rejet de son offre, a saisi le Comité de règlements des différends de l'Armp pour contester la procédure. Un recours auquel l'Armp a répondu favorablement le 26 décembre dernier.

