Scandale agricole : Des pommes de terre de très mauvaise qualité sur le marché En matière de filière Pommes de terre, les planteurs et agriculteurs sénégalais ont lamentablement atteint les limites professionnelles. Pour preuve, selon « Le Témoin », une forte récolte de pommes de terre inonde le marché sénégalais, tout étant d’une très piètre qualité.

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 10:26 | | 0 commentaire(s)|

Comme l’a tristement constaté « Le Témoin » quotidien, cette pomme de terre « Made In Sénégal » n’est ni pomme de terre, ni patate de terre, car elle a un goût sucré. Pis, elle pourrit très vite au frigo comme à l’air libre.



En tout cas, cette récente récolte de pommes de terre est une grosse déception pour les consommateurs sénégalais. Pour preuve, lors de la fête de Tabaski où la demande dépassait l’offre, les Sénégalais se sont rués vers les pommes de terre (frites) surgelées importées.



Inutile selon nos confrères, de révéler que tous les rayons des supermarchés et grandes surfaces de Dakar et ailleurs, ont été vidés de leurs pommes de terre de très bonne qualité.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook