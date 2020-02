‘’Scandale au cœur de la République’’ : Cheikh Oumar Hanne va traduire Pape Alé Niang et Nafi Ngom Keïta en justice Le ministre de l’Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hanne n’a pas tardé à réagir à la sortie du livre de Pape Alé Niang, ‘’Scandale au cœur de la République : le dossier du Coud’’. L’ancien Directeur du Coud a déclaré qu’il va saisir la justice contre l’auteur du livre et Mme Nafi Ngom Keïta, l’ancienne directrice de l’Ofnac. « C’est un problème qui date de 2016, j’ai laissé faire. Nafi Ngom Keïta a voulu faire de moi un symbole de la mal-gouvernance, mais il n’y a pas de mal gouvernance dans le régime de Macky Sall. Maintenant, ils vont répondre de leurs actes », a dit Cheikhou Oumar Hanne, samedi, lors de la seconde journée du Cleaning Day, affirmant qu’il va saisir la justice pour que cette affaire soit réglée.

