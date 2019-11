Scandale de 10 milliards à l’Artp: le procès de Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck renvoyé

La Chambre de discipline financière de la Cour des comptes a ordonné le renvoi du procès de Ndongo Diao et Daniel Goumalo Seck au 21 novembre prochain, comme l’avait réclamé leur avocat Me Ousmane Sèye absent du prétoire. Les deux anciens Directeurs généraux de l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) qui ont clamé leur innocence, n’ont toujours rien livré sur le « dossier judiciaire relativement au scandale de 10 milliards à l’Artp», selon un rapport de l’Inspection générale d’Etat), entre 2005 et 2012. Les mis en cause seront jugés « pour des manquements dans le cadre de passations de marchés sans publicité suffisante par entente directe sans preuve», nous indique la même source.

