Scandale de l’Iseg : Mamadou Diop déféré ce matin Mamadou Diop, le Directeur de l’Iseg sera déféré ce mardi matin au parquet pour "incitation à la débauche et détournement de mineure suivi de grossesse", selon Libération. « Il prétend avoir jeté et gâté un de ses appareils (téléphones portables) qui envoyait des messages WhatsApp à Dieyna Baldé. Le témoignage de Boundaw, qui était aussi à Sen P'tit Gallé, l'a fortement chargé », souligne le journal. Mamadou Diop est accusé de viol suivi de grossesse et de refus de paternité sur Dieyna Baldé, jeune chanteuse, âgée de 17 ans et originaire de Kolda.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Mars 2020 à 08:06



