Scandale du siècle: Il droguait ses fils et sa fille de 3 ans, puis les violait avec son frère cadet

C’est le scandale du siècle. Le parquet ivoirien enquête sur une affaire de viol inédite. Un Ivoirien a drogué ses fils et sa fille de 3 ans, puis les a violés avec son frère cadet. Saisi par une mère en détresse, le parquet veut comprendre comment ce père de famille en est arrivé à droguer régulièrement ses fils et sa fillette, avant de faire l’amour avec eux. Coffi Gbetondji Martial, le père des jeunes filles, est un assureur. Il se livrait à cette pratique sur ses filles avec son frère Coffi Gbetondji.



Ces deux pères indignes droguaient les enfants âgés de 13, 11, 8, 5 et 3 ans, avant de les violer. C’est la mère qui ayant fait la remarque, a saisi le parquet. Les enfants ont confirmé les faits devant un éducateur et leur mère pendant l’enquête.



Les enfants étaient drogués au MDMA, un stupéfiant qui procure des sensations hallucinogènes et stimulantes. Ils ont été déférés, après l’ouverture d’une information judiciaire contre eux.











