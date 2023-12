Scandale électoral au Sénégal : 50% des candidats accusés d'acheter des parrainages frauduleux Au cœur d'une controverse électorale majeure, le Sénégal fait face à des allégations explosives, selon lesquelles, la moitié des candidats à l'élection présidentielle, auraient acquis frauduleusement des parrainages via des agents véreux. L'affaire a pris une tournure judiciaire, avec l'arrestation d'Amadou Diallo, ex-opérateur de saisie à la DAF (Direction de l’autonomisation du fichier), soupçonné d'avoir tenté de manipuler le fichier électoral. Un prétendu marché de parrainages, impliquant Amadou Diallo et un individu se faisant passer pour le mandataire d'un candidat, a été exposé, jetant une ombre sur l'intégrité du processus électoral.



Le marché des parrainages frauduleux :

Amadou Diallo aurait, selon des sources crédibles, convaincu Amadou Sow, se présentant comme mandataire d'un candidat à la présidentielle de février 2024, de la possibilité d'obtenir le fichier électoral nécessaire pour le parrainage. Les négociations ont abouti à un accord financier de 500 000 francs Cfa, avec une avance de 80 000 francs Cfa de la part d'Amadou Sow. Cependant, l'incapacité de ce dernier à honorer l'accord, a conduit à une saisie de la justice.



Arrestations et enquête en cours :

Paradoxalement, Amadou Sow, cherchant à faire valoir ses droits, a été arrêté simultanément avec Amadou Diallo, le présumé vendeur de parrainages frauduleux. Les deux individus sont actuellement en détention, illustrant la complexité de cette affaire qui secoue le pays, à l'approche des élections.



La clé usb Controversée :

Au cœur de l'affaire, une clé USB prétendument vendue par Amadou Diallo, censée contenir des listes de personnes, avec leurs noms, prénoms, numéros de carte d'électeur et d'identification nationale. Cette révélation a suscité l'indignation publique et a été largement médiatisée, jetant une lumière crue sur les pratiques douteuses entourant les élections.



Implications pour les candidats déclarés :

Le scandale a atteint des proportions considérables, avec des allégations selon lesquelles, des candidats déclarés à la présidentielle pourraient avoir bénéficié de ces parrainages frauduleux. Ces révélations soulèvent des questions cruciales sur l'intégrité des candidats et compromettent la confiance du public dans le processus électoral.



Alors que l'enquête est en cours et que les protagonistes sont derrière les barreaux, le Sénégal fait face à un défi majeur, pour restaurer la confiance du public dans son système électoral. Le scandale met en lumière la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de garantir la transparence pour préserver la démocratie et assurer des élections justes et équitables.

