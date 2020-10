Scandale financier à l'Ipres: Les retraités réclament l’ouverture d’une enquête judiciaire

Le départ du Président conseil d’administration(Pca) de l’Ipres Mamadou Racine Sy, l’ouverture d’une enquête judiciaire suite à la disparition mystérieuse de 560 millions au niveau de l’Institut de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres). C’est ce que réclament les responsables de l’association des retraités de Keur Massar.



Selon L'As Demba Welle Diop et Cie réclament également des assises de la gestion des institutions sociales (Ipres et Caisse de sécurité sociale) et l’implication des retraités dans le Conseil d’administration de l’Ipres. « Les retraités de l’Ipres souffrent. Si vous allez au niveau du service social pour vous soigner, il n’y a que le paracétamol qu’on te donne. Pour les autres services, c’est pareil. Les retraités sont exclus de la gestion. l’Ipres est mal gérée car il y a un rapport d’audit qui avait épinglé des gens du temps du Directeur général Mamadou Sy Mbengue. Nous voulons que le Président laisse la justice faire son travail», a encore fait comprendre Demba Welle Diop

