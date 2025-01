Scandale financier à la Sénégalaise de l’Automobile : Un préjudice de 1,2 milliard de Fcfa révélé

Une arrestation a déjà été enregistrée dans cette affaire, gérée par le parquet financier et partie pour faire beaucoup de bruit. Alors qu’elle traverse d’énormes difficultés, la Sénégalaise de l’Automobile est touchée au cœur par un énorme scandale financier.



Selon Libération, repris par Seneweb, le préjudice provisoire est estimé à 1,2 milliard de Fcfa. Un des responsables de la Sénégalaise de l’Automobile a même été déféré hier devant le parquet financier par la Dic (Division des investigations criminelles).



Après un retour de parquet, Libération précise qu’il sera édifié sur son sort aujourd’hui. Ce dernier, d’après les informations obtenues par Libération, était chargé de payer toutes les dépenses douanières de la société, spécialisée dans la vente de véhicules, auprès de la Perception de Dakar Port.



Cependant, durant presque un an, le mis en cause n’a délivré aucune quittance, prétextant des « retards » dans le circuit. Or, comme le révèle Libération, il est récemment apparu qu’il n’a jamais effectué lesdites dépenses, alors que les chèques avaient bel et bien été encaissés. Toujours selon Libération, cette situation laisse entrevoir l’existence de complicités internes. Une affaire à suivre de près, rapporte le journal.