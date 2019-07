Scandale financier: comment l’IPRES s’est retrouvée dans le fossé

On en sait davantage sur les raisons du pétrin dans lequel s’est retrouvé l’Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).



En effet, d’après SourceA, l’IPRES s’est embourbée dans des investissements immobiliers jugés ridicules et coûteux, qui ont fini de brûler son portefeuille.



C’est le cas de l’acquisition de l’Hôtel Indépendance et de la construction de plusieurs édifices, dont les travaux qui tirent en longueur, retardent le début de retour d’investissement escompté et impactent négativement, les finances de la boîte. Sans compter le coût de son siège du Point E jugé pharaonique. Il aurait coûté à l’IPRES entre 1 et 2 milliards FCfa.

