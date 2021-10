Scandale foncier : Trois épouses de hauts magistrats se partagent 2700 m2 L’ex-président de la Centif, Ngouda Fall Kane a fait une révélation de taille sur un scandale foncier qui jusque-là était passé sous silence. Dans son ouvrage intitulé « La criminalité financière en Afrique et les moyens de lutte : L’exemple du Sénégal » et dans lequel est traité la criminalité financière en Afrique et au Sénégal, l’ancien Inspecteur général d’État (IGE) fait de graves révélations.



Ainsi, à la page 46 dudit ouvrage, Ngouda Fall Kane a mis en cause trois femmes de hauts magistrats du pays, impliquées dans un scandale foncier.



En effet, raconte-t-il, « trois épouses de hauts magistrats sénégalais, des plus hautes juridictions, ont bénéficié, en 2012, à elles seules, de 2700 m2, dans le cadre du morcellement d’un titre foncier appartenant à l’État dans une zone où le m2 est vendu à 300 000 FCFA », rapporte EnQuête.

