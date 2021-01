Scandale sexuel à Guinaw Rails Sud: L’oncle E. M. D. abusait de sa nièce de 03 ans Le Commissariat d’arrondissement de Guinaw rails a défère au parquet un pedophile du nom de E.M.D., pour abus sexuel sur une mineure de moins de 13 ans. Le mis en cause faisait des attouchements sexuels sur sa nièce âgée de 03 ans. Il croupit en prison, selon les sources de « L’As », pour abus sexuel sur une mineure de moins de 13 ans.

Le quidam déféré au parquet par la Police de Guinaw rails faisait des attouchements sexuels sur sa nièce de 03 ans. Tout serait parti de douleurs senties par la fillette de 03 ans. Suffisant alors pour que sa mère la conduise au poste de sante de la localité. Et sur place, la sage-femme constate alors des tumeurs, des pertes blanches ainsi qu’une odeur nauséabonde au niveau des parties intimes de la gamine de 03 ans.



Par la suite, selon « L’As », la petite, interrogée par la sage- femme, pointe du doigt son oncle E. M. D. Elle soutient également que son oncle lui faisait des attouchements dans sa chambre et la sommait a chaque instant de se taire sous peine de représailles.



Un acte gardé sous silence jusqu’a ce constat par la sage-femme qui, par la suite, a saisi sa supérieure hiérarchique, à savoir l’infirmière chef de poste de sante de Guinaw rails Sud qui, a son tour, a averti les limiers de Guinaw rails. Ces derniers n’ont pas attendu pour aller cueillir E. M. D. et le placer en garde-à-vue, avant d’ouvrir une enquête qui va encore démontrer la culpabilité du mis en cause avec les examens gynécologiques.



Au terme de sa garde-à-vue, E. M. D. a été déféré au parquet pour abus sexuel sur une mineure de 03 ans.











L’AS

