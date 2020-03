Scandale sexuelle à Guinaw-Rail Nord : Une fillette de 7 ans sauvagement violée par l’ex-amant de sa mère

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 11:37

O. Mbaye, 36 ans, a sauvagement violé Nd. T. S âgée seulement de 7 ans. La maman de la victime était l’amante du violeur, marchand de son état.



D'après le journal Les Echos, O. Mbaye a profité du bref séjour de la petite chez sa grande-mère maternelle d’adoption, à Guinaw Rails Nord, dans le département de Pikine, pour l’entrainer dans la chambre et abuser sexuellement d’elle.



«Quand il m’a fait entrer dans la chambre, il m’a déshabillée et m’a pénétrée. J’ai crié et il m’a relâchée en me disant de n’en parler à personne», a confié la fillette dans des propos rapportés par nos confrères du Front de Terre. Le journal d’ajouter que O. Mbaye a été arrêté et déféré au parquet, hier, pour abus sexuel commis sur mineur de 7 ans.

