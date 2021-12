Scat Urbam/ Après avoir poignardé ses jumeaux: Les aveux de Yaye Daba Coly Une femme nommée Yaye Daba Coly a poignardé avec une paire de ciseaux ses jumeaux (Adama C.et Awa C. âgés de 11 ans), ainsi que sa propre mère au quartier Scat Urbam. Les faits se sont passés dans la nuit du lundi au mardi vers l’aube.

Les enfants qui sont entre la vie et la mort sont admis en soins intensifs à l’hôpital. L’un des bébés est dans un coma grave. D’après les témoignages recueillis par nos soins, elle avait emprunté un couteau à ses proches qui lui ont dit niet. Ensuite, elle est partie à la boutique emprunter un couteau. D'après Rewmi, le boutiquier lui opposa un niet catégorique. C’est ainsi qu’elle s’est procuré en cachette une paire de ciseaux qu’elle a pris le soin de cacher dans son armoire.



Alors que tout le monde est dans les bras de Morphée, elle ferme à double tour la chambre dans laquelle se trouvent ses enfants et sa maman. Vers 6h du matin, elle se lève pour s’acharner sur ses deux enfants, ainsi que sa mère à coups de ciseaux.



Face aux cris des victimes, la co-épouse de sa maman ameute le voisinage. Dans un méli-mélo indescriptible, les enfants gravement touchés, seront transportés à l’hôpital. Selon nos informations, la mise en cause ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales. Elle est actuellement internée à l’hôpital Fann.



Elle a confié à sa famille que c’est son « djinn » qui lui a demandé de tuer ses enfants et sa maman. Le voisinage se demande comment sa famille peut la laisser traîner dans la maison et coucher avec ses enfants, tout en sachant qu’elle ne jouit pas de toutes ses facultés mentales. C’est la deuxième fois qu’elle tente de tuer ses enfants.















