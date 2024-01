Scène ahurissante à Touba : Ces deux garçons se relaient sur une fille de 17 ans

Le oCmmissariat spécial de Touba a récemment transféré au parquet de Diourbel, deux adolescents âgés de 16 et 15 ans, soupçonnés d’avoir commis un viol collectif sur une fillette âgée de 17 ans. Les faits se sont déroulés le 24 décembre dernier, vers 19 heures, dans le quartier Sam.



Un apprenti maçon et un apprenti boulanger ont pénétré dans le domicile familial de la victime et l’ont violée à tour de rôle. Le père de la jeune fille a immédiatement déposé une plainte auprès du chef de service du Commissariat spécial de Touba.



Le commissaire Diégane Sène a rapidement réagi en faisant appel à un gynécologue pour procéder à un examen médical. Le certificat médical établi a confirmé une défloration récente, en lien avec une agression sexuelle. La victime mineure, assistée de son père, conformément à la loi pénale, a formellement identifié les deux adolescents comme étant ses agresseurs. Selon son témoignage, D. M. et S. G. se sont relayés pour commettre cet acte odieux. Elle a également révélé que D. M. avait filmé les abus sexuels et lui avait intimé l’ordre de répondre à ses demandes ultérieures.



Dans un premier temps, les deux présumés violeurs ont nié les faits qui leur étaient reprochés, mais ils ont finalement avoué leur culpabilité lors de l’enquête. Suite à celle-ci, ils ont été déférés au parquet de Diourbel.

















Senenews