Scène horrible à Mbacké : Deux apprentis-chauffeurs violent une femme devant son enfant

Si beaucoup d’hommes se sont investis pour la réussite de la Journée internationale de la Femme, ce 08 mars, il y en a pour qui les droits et le respect de nos mamans, épouses et grandes sœurs, n’ont aucune importance.



C’est le cas de deux apprentis-chauffeurs, dans le département de Mbacké. Piqués par on ne sait quelle mouche, O.K et E.S auraient traîné une femme mariée dans un bâtiment inachevé, avant de se relayer sur elle.



Le pire, devant son enfant. Les mis en cause dans cette présumée affaire de viol collectif sur une ‘’ personne vulnérable’’, ont été arrêtés par les policiers du commissariat urbain de Mbacké, avant d’être présentés hier lundi au procureur de Diourbel. Selon les premiers éléments de l’enquête, ces présumés violeurs ont été surpris sur les lieux, suite aux cris de détresse de l’enfant de la victime au moment où ils passaient à l’acte.



D’après nos informations, les deux hommes auraient menacé leur proie avec un couteau avant de la traîner dans un bâtiment inachevé. La victime, femme mariée, a raconté qu’une fois sur les lieux, ils l’ont violée à tour de rôle.



Cependant, confie-t-elle, alors qu’ils étaient en train de la malmener, son enfant a crié de toutes ses forces, alertant ainsi les passants qui se sont précipités dans le bâtiment pour s’enquérir de la situation. Malgré la volonté de ces deux présumés violeurs de s’enfuir, ils ont été rattrapés par des jeunes plus déterminés qu’eux, qui ont fait avorter leur fuite, avant de mettre au parfum les éléments du commissariat urbain de Mbacké.



Des sources informent que la victime, ‘’q ui ne jouit pas de toutes ses facultés ’’, a indiqué qu’elle habite à Touba. Même si les mis en cause ont nié les faits, ils ont été présentés au procureur de Diourbel, pour viol sur une personne vulnérable.