Scène violente d’une agression à la Zone de captage : Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux La vidéo fait froid dans le dos. Elle met en scène des individus armés de pompes à gaz et de coupe-coupe, qui poursuivent un scootériste pour lui arracher sa moto. L’un des agresseurs a été arrêté par la police.

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Mai 2022 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

« L’un a été arrêté. Il a été formellement identifié dans la vidéo et identifié par la victime. Dans la même foulée, il y avait d’autres agresseurs qui étaient dans le convoi d'un lutteur. Ils ont été pris en flagrant délit d’agression avec des armes blanches. Ils ont au total, au nombre de 9 », renseigne le bureau des Relations publiques de la Police nationale joint par iGFM.



L'agresseur est actuellement conduit au commissariat de pôlice de Grand-Yoff. Il a été arrêté suite à une patrouille de la police de Grand-Yoff. Le second assaillant, avec qui il tentait de voler la moto, est activement recherché par les limiers.



La scène s’est produite à Grand-Yoff ce dimanche, quand le lutteur Zarko se rendait au stade pour son combat. Et comme à l’accoutumée, des agresseurs en ont profité pour s’infiltrer dans le convoi, munis de leurs armes blanches, pour déposséder d’honnêtes citoyens de leurs biens.













iGFM

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook