‘’Scnadale au cœur de la République’’ : Mary Teuw accusé de complicité avec Pape Alé Niang Les agents du COUD ont fait face à la presse, hier, en vue du ‘’Sargal Cheikh Oumar Hann’’ qu’ils préparent. Ils en ont profité pour charger sévèrement Pape Alé Niang, de même que l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane.

« On est en train de préparer le ‘Sargal’ du ministre de l’Enseignement supérieur Cheikh Oumar Hann pour répondre à ses détracteurs, mais aussi pour lui rendre hommage pour tout ce qu’il a fait pour l’université. Nous sommes debout pour l’honorer afin de répondre à monsieur X (Pape Alé Niang : Ndlr) sur son livre », a dit, Demba Dangue, le porte-parole des agents du Coud.

Il ajoute : « On sait que c’est Nafy Ngom Keita et l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur Mary Teuw Niane qui sont derrière ce livre. Ils sont en train de manipuler et comploter contre la personne de Cheikh Oumar Hann, alors que monsieur Hann est capable de faire face à toutes sortes de responsabilités dans ce pays ».



