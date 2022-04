Scolarisation et maintien des filles à l’école: Un problème d’abandon précoce persiste

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Avril 2022

La Scolarisation des filles a été pendant longtemps au centre des préoccupations aussi bien des autorités étatiques que des ONG intéressées par la question du genre.



Après des décennies passées dans la campagne relative à l’éducation des filles, le défi semble aujourd’hui, atteint en terme de fréquentation de l’école par cette couche.



Ainsi, un problème majeur la forte population d’élèves qui abandonnent les études persiste. On compte plus de filles qui n’arrivent pas au terme de leurs études.



