Scrutin du 24 mars 2024: Plus de 80 partis et mouvements rejoignent Aliou Mamadou Dia et le PUR En route vers le scrutin du 24 mars 2024, le candidat du PUR ratisse large. Face à la presse, il a été dévoilé que plus de 80 partis et mouvements ont rejoint Aliou Mamadou Dia et le PUR. L’info a été confirmée sur X avec un post qui indique :



La Coalition Aliou Mamadou Dia (AMD) qui accueille ses alliés qui sont plus de 80 membres qui sont prêts pour accompagner le candidat du PUR. Ces nouveaux alliés ont accepté d’épouser le programme « Niit ak Naatangue », qui est le référentiel sur lequel le candidat s’appui pour porter le développement du Sénégal.



C’est à l’intérieur de la grande salle vibrant au rythme des nouveaux adhérents, que s’est tenue la cérémonie de présentation présidée par Aliou Mamadou Dia.



Bruno Derneville, directeur de campagne du candidat Aliou Mamadou Dia ouvrant les travaux, a lancé le message d’accueil des alliés en leur rappelant les valeurs du parti. « Vous avez trouvé de l’empathie, de la résilience, de l’humilité et de la détermination chez le candidat du PUR. C’est une force structurée que vous avez avec vous.



« Ensemble, nous pouvons faire de grandes réalisations en s’appuyant sur ce programme ambitieux qui Niit ak Naatangue » informe le directeur de campagne du parti de l’unité et du rassemblement. Oui je réponds à l’appel du PUR, je vote Aliou Mamadou Dia »



Sheikh Alassane Sene, Président Coalition Jammi Reew Mi en rajoute son grain de sel indiquant que ne voulant pas rater ce train aux côtés d’hommes et de femmes engagés, disciplinés, doués d’intelligence, qui incarnent l’espoir de toute une nation, et c’est là, une exigence morale pour tous, il s'engage aux côtés du Président Aliou Mamadou Dia,



« Car je ne doute point de sa volonté à mener les réformes profondes dont le Sénégal a besoin et qui s'imposent. Je le soutiens car l'engouement qu'il a réussi à susciter est pleinement mérité. Je l'accompagne car il incarne de manière concrète ma vision du changement. Un peuple gagne s'il sait où il veut aller. C'est pourquoi je vous propose chers concitoyens d'avancer avec Aliou Mamadou Dia -AMD- comme 5ème Président dans la liberté et l'unité, vers la justice et le développement ».



« Ainsi avons nous écouté nos différents responsables régionaux, départementaux et communaux, le sentiment est le même, partout, il sonne comme un hymne; au plus profond de leurs artères, nos militants ont fait résonné un seul vocable “Alternance”. Nous y sommes et devons l’accueillir avec une intense détermination.

J’honore solennellement ce pacte devant Dieu et les hommes « A-t-il conclu



