Se considérant comme laissé-pour-compte: le Dandémayo regrette la réélection de Macky Sall Des ressortissants de 45 localités du Dandémayo, regroupés dans le collectif ‘Dandémayo émergent’,’ ont battu le macadam, hier de la place de l’Obélisque à la RTS. Ces populations ont crié leur colère, soulignant que leur localité qui a réélu Macky Sall à près de 98%, manque aujourd’hui de tout. Ni eau, ni électricité, pas de route bitumé, le Dandémayo dit vivre sa souffrance en marge d’un Sénégal qui clame son émergence. Aussi, regrettent-ils d’avoir porté leur choix sur le Président Macky Sall ont-ils dit. Accusant les autorités locales d’être des marionnettes complices du régime, ils ont menacé de ne plus voter en faveur du chef de l’Etat et de son parti, lors des prochaines joutes électorales.

Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2020 à 09:53 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos