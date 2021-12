Séance de travail avec les ministres des Finances et de l’Economie : La directrice générale du Fmi se félicite du dynamisme de l’économie sénégalaise

A la fin de la rencontre, elle a salué le dynamisme de l’économie sénégalaise. « Nous sommes là pour renforcer notre partenariat avec le Sénégal et pour exprimer l'admiration que nous avons pour les actions que le Président Macky Sall et le gouvernement du Sénégal ont posées durant cette situation difficile. L'économie du Sénégal est dynamique. Elle est bien au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne », a confié Mme Georgieva. Elle se félicite également des choix des autorités sénégalaises en matière de priorité budgétaire et l’utilisation des 246 milliards de FCfa issus de l’allocation des Droits de tirages spéciaux (Dts) du Fmi. Elle a souligné que ces ressources sont orientées vers des priorités telles que la production locale de vaccins, l’emploi des jeunes, la diversification de l’économie et le renforcement du secteur privé.



Kristalina Georgieva n’a pas manqué de réitérer l’engagement du Fmi à aider l’Afrique à surmonter la crise. « Nous sommes également très heureux de constater une forte compassion envers l'inclusion financière et l'autonomisation des femmes. Les femmes du Sénégal sont une force et elles ont besoin d'être soutenues », a-t-elle dit.



Selon Abdoulaye Daouda Diallo, d’autres pistes sont à exploiter dans le cadre du partenariat avec le Fmi. Il s’agit selon le ministre des Finances, de l’inclusion sociale et l’autonomisation des femmes. Il a indiqué que la visite de la Directrice générale du Fmi traduit les excellentes relations entre le Sénégal et l’institution. « Les résultats probants du Sénégal dans la gestion de la pandémie et le niveau de croissance sont très appréciés. Tout cela, grâce aux efforts conjugués sur la vision éclairée du Chef de l'Etat Macky Sall. Nous avons bâti un plan de résilience et de relance. Et aujourd'hui, nous travaillons sur l'inclusion sociale de façon générale, et surtout œuvrons pour une meilleure autonomisation des femmes », a souligné Abdoulaye Daouda Diallo.

Adou FAYE

La Directrice générale du Fonds monétaire international (Fmi), Kristalina Georgieva séjourne dans notre pays (9 au 11 décembre). Ce vendredi 10 décembre, elle a eu une séance de travail avec les ministres des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott.