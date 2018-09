Sébi-Ponty accueille cette année les camps de formation des responsables scouts

Face aux défis qui assaillent notre jeunesse en ce début de 21° siècle, les Scouts du Sénégal, pour apporter leur contribution à l’édification d’un type de citoyen acteur de développement à tous les niveaux de la société organisent chaque année des camps de capacitation de ses membres pour une meilleure prise en charge des communautés.

C’est dans cette perspective que s’inscrivent les camps nationaux de cette édition. Le Camp National de Branche et le Camp Badge de Bois (CNB-CBB) de Sébiponty 2018.

Ces camps de formation structurée qui se tiennent du 02 au 08 septembre 2018 dans la région de Dakar regroupent 200 jeunes venant de toutes les régions administratives du Sénégal et ont pour but de renforcer les capacités des stagiaires pour une meilleure prise en charge des jeunes qui leur sont confiés et des questions de développement de leurs localités.

A la fin du stage de formation, les participants seront capables : D’expliquer les principes fondamentaux du Scoutisme

D’avoir une claire conscience de leur rôle dans le processus de développement personnel

De sensibiliser les OCB sur les dangers de la dégradation de l’environnement ;

D’avoir les outils nécessaires pour la gestion de leurs unités ;

D’être des acteurs et des responsables dans la citoyenneté et le civisme ;

De s’engager dans la protection de l’enfant et la lutte contre la mendicité de enfants de la rue ;

D’être des artisans du dialogue inter religieux.

Au cours de la cérémonie officielle d’ouverture des camps de formation, les stagiaires ont vu la participation de Monsieur Célestin Marie TINE, Directeur de l’éducation Populaire venu représenter Monsieur le Ministre de la Jeunesse, de la Construction Citoyenne et de la Promotion du Volontariat, celle du Chef Marcelin Henry DIENE, Vice-Président de la Conférence Internationale du Scoutisme Catholique en Afrique (CICS) et celles de Monsieur Honoré DJIVO, Commissaire Confédéral au Programme représentant la Confédération Sénégalaise du Scoutisme (CSS).

Dans leurs adresses respectives aux différents stagiaires, toutes les autorités présentes sont revenues sur le sens de la formation scoute comme gage de développement personnel mais aussi d’engagement citoyen pour construire un monde meilleur.

A travers les différentes thématiques qui seront dispensées durant ces camps, les stagiaires seront outillés et formés pour œuvrer dans la société en tant que des citoyens conscients, responsables et engagés au développement de leur pays.

Notre société d’aujourd’hui a besoin de jeunes actifs et dévoués pour la construction citoyenne mais aussi qui développent un esprit de volontariat pour répondre aux aspirations d’une société en voie de développement.



Hyaceinthe COLY,

