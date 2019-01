Sébikotane: Deux sœurs guinéennes tuées dans un incendie

Khassanatou et Nafissatou Diallo, deux sœurs âgées respectivement de 5 et 3 ans ont perdu la vie dans un incendie, survenu dans la nuit du vendredi à samedi à Sébikotane.



Selon les témoignages recueillis par « Vox Populi », une bougie allumée et posée à côté du matelas sur lequel dormaient les deux enfants, serait à l'origine de l'incendie. Au moment du drame, les parents d’origine guinéennes étaient absents des lieux.



Le journal rapporte que le père était parti au travail, alors que la maman dans une maison voisine en train de suivre la série Wiri Wiri. Très affectés par ce drame, les voisins ont initié une chaîne de solidarité dès le lendemain samedi, en faveur de la famille. Le maire Abdoulaye Lô a promis de reconstruire la demeure, complètement réduite en cendres.

