Sébikotane / Un terrain de 02 hectares remis aux populations: La société Senac met fin à un vieux conflit Dans le cadre de la pacification de ses relations avec les populations de Sébikhotane, la Senac a cédé un terrain de 2 hectares à la communauté. Ce terrain faisait l’objet d’un litige entre les deux parties. La cérémonie de remise a eu lieu devant l’hôtel de ville. A cette occasion, le maire a reçu deux bus des enfants de la commune établis en Espagne.

C’est l’épilogue d’une longue histoire qui a opposé pendant plusieurs années, les populations de la commune de Sébikhotane à la Société sénégalaise de l’amiante ciment (Senac), présente dans la zone depuis plus d’un demi-siècle, 1965 précisément. En effet, la société qui s’est reconvertie dans la fabrication de peinture acrylique, a décidé de céder un terrain de 2 hectares, attenant au périmètre de l’usine, et que lui disputaient les jeunes de la commune qui y avaient érigé leur terrain de sport.



A travers ce geste, l’entrepreneur vise à raffermir les liens entre la communauté et l’usine, qui a une longue histoire dans la localité. « Ce geste entame un dialogue durable et soutenu pour mieux raffermir nos relations avec les populations », a dit M. Lardez lors de la cérémonie de remise devant l’hôtel de ville.



Présent à la cérémonie, le maire s’est réjoui du dénouement de cette affaire qui a, pendant longtemps, pollué la coexistence entre la société et les populations, notamment les jeunes regroupés derrière l’équipe fanion de la commune, actuellement en National.



La cérémonie a été l’occasion pour la mairie de recevoir deux bus de l’Association des natifs de Sébikhotane en Espagne (Anse). Les deux bus seront mis à la disposition des élèves et étudiants de la commune dans l’optique de leur faciliter le transport et améliorer les résultats scolaires. Au nom de la mairie, Abdoulaye Lô a remis aux Badiénou Gokh, relais communautaires, au personnel de la maternité, des subventions municipales d’un montant global de 9 millions francs Cfa.













Sud quotidien



