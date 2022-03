Sécheresse au Mali : African risk capacity verse 7,1 millions dollars américains pour soutenir la population

African risk capacity (Arc) verse 7,1 millions dollars américains pour soutenir la population malienne vulnérable au changement climatique. Ce montant est destiné au Programme alimentaire mondial (Pam) qui procédera à un transfert monétaire à 161 000 femmes, hommes et enfants touchés par le choc climatique.



Selon Atlas Magazine, les femmes enceintes, les mères allaitantes et 20 000 enfants âgés de 6 à 23 mois recevront des services nutritionnels.



Le Pam s’engage également à mettre en place des programmes de renforcement d’actifs communautaires (puits pastoraux, châteaux d’eau et étangs à poissons) pour limiter l’impact de la pénurie d’eau.



Cette initiative, indique Atlas Magazine s’inscrit dans le cadre du contrat Replica, signé entre le Pam et l’Arc visant à protéger les zones à risques contre les catastrophes naturelles.

Le Mali a subi des épisodes de forte sécheresse en 2021 exposant ainsi plus d'un million de personnes à un risque d'insécurité alimentaire notamment dans les régions de Kayes, Gao, Mopti, Ségou, et Tombouctou.

